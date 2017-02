Zorginstelling: hacker had toegang tot gegevens 8000 kinderen

,,Het is niet uit te sluiten dat de hacker uit Zuid-Afrika toegang heeft gehad tot de gegevens van achtduizend kinderen tussen 4 en 19 jaar in die mailbox. Daarom sturen we hun ouders uit voorzorg allemaal een brief'', zegt Jeroen Hurkens van Rivas, die stelt dat de Zuid-Afrikaan uit was op mail-adressen om die te kunnen spammen. De hacker heeft mogelijk toegang gehad tot gegevens als naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en BSN-nummer.



De hacker heeft volgens hem geen toegang gehad tot persoonlijke dossiers. Die informatie is in een ander systeem opgeslagen. ,,Er is hooguit een kans dat hij de mail-adressen van die kinderen gekopieerd heeft, maar dat kunnen we niet zien. Als dat wel zo is, dan is er volgens de wet sprake van een datalek.'' Rivas heeft ook de betrokken gemeenten geïnformeerd, net als de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is bij Justitie aangifte gedaan.