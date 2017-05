160.000 koeien hoeven toch niet naar de slacht

Een aantal boeren dat had uitgebreid was het niet eens met de regeling. Al hun investeringen, die ze in goed vertrouwen hadden gedaan, werden door de regeling in één klap waardeloos.

Gat in de lucht

Gerben Braakman, secretaris van De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders is verheugd. ,,Het lijkt er sterk op dat de biologische sector uitgezonderd wordt. Dat zou geweldig zijn, dan springen we een gat in de lucht. Maar eerst zien, dan geloven. We zijn als sector erg verbolgen dat we mee zijn gezogen in iets waar wij geen schuld aan hebben.”