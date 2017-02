55 jaar, veel talent, maar toch in de bijstand

De crisis over? Lang niet voor iedereen. De groep 50-plussers die in armoede leeft, neemt volgens CBS-cijfers juist toe. De 55-jarige Tanja van Goor, vroeger directiesecretaresse, weet hoe het voelt om een royaal salaris in te wisselen voor de bijstand.

Op één ding zal Tanja van Goor nooit besparen. Op haar drie asielkatten Bijou, Puck en Lieke. Daar heeft ze nog altijd ‘alles’ voor over. Maar voor de rest is de jeu er wel een beetje af. Ze heeft geen geld meer voor nieuwe kleren. Of reisjes. En evenmin voor de vervanging van de oude bruine tweezitter in de woonkamer. ,,De leuning is er nu zelfs afgebroken.’’



De Zwolse zit op een straf financieel regime, nu ze zo’n vijf jaar geleden haar laatste echte baan als directiesecretaresse verloor. Een prima baan was het. Bij het waterschap. Maar een reorganisatie volgde, en Tanja vloog er als een van de laatst aangenomen krachten uit. Ze kreeg nog een paar jaar WW en toen, in 2016, een bijstandsuitkering. ,,Zó erg. Dat ik, met al mijn opleidingen, dát aan moest vragen.’’

Zoals vele andere leeftijdgenoten schreef Tanja zich na haar ontslag ongans aan sollicitatiebrieven. ,,Vierduizend? Vijfduizend? Misschien nog meer?’’ Slechts vijf keer mocht ze op gesprek. Ze kan de afwijzende reactie inmiddels in haar slaap opdreunen. ,,U past niet in het profiel.’’ Waarmee de werkgevers er volgens haar maar wat omheen kletsen: ze is gewoon te oud.

Nieuwe armen

Tanja van Goor behoort volgens nieuwe cijfers van het CBS tot een groeiende groep ‘nieuwe’ armen; de iets oudere Nederlanders die hun baan kwijtraakten, en niet meer aan de bak komen. Die groep zweeft rond de armoedegrens die het CBS heeft vastgesteld op 1030 euro maandelijks voor een alleenstaande, en 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen.

In 2014 waren er ‘slechts’ 237.000 mensen tussen de 55 en 65 jaar die elke maand met zo’n bedrag rond moesten komen. In 2015 waren dat er al 251.000. Ook steeg het aantal mensen tussen de 55 en 65 dat al minimaal vier jaar onder die armoedegrens leeft. In 2014 waren dat 98.000 Nederlanders. En in 2015 110.000.

Crisis 2008

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (CBS) is dit pijnlijke feit nog steeds het gevolg van de crisis van 2008. ,,Bij een crisis die minder lang duurt zijn vaak vooral jongeren de dupe, maar die komen dan ook weer snel aan de slag. Bij deze hevige en langdurige crisis met veel faillissementen was er ook een ontslaggolf onder ouderen. En die hebben meer moeite een baan te vinden.’’

Toch is er volgens Van Mulligen niet alleen slecht nieuws. In totaal neemt het aantal oudere Nederlanders dat aan het werk is namelijk wél toe, zo tonen nieuwere cijfers over 2016. In 2006 waren er nog ‘slechts’ 900.000 Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar aan de slag en in 2016 al zo’n 1,4 miljoen. ,,Aan de ene kant komt dat simpelweg omdat er meer ouderen zijn. Maar het betekent ook dat 55-plussers de kans nemen én krijgen om langer door te werken.’’

Leerwerk-traject