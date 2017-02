Aantal huishoudens in langdurige armoede stijgt

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken (PvdA) reageerde woensdag op de cijfers. ,,In 2015 is het aantal mensen met een laag inkomen gelijk gebleven. Gelukkig wijzen alle ramingen op een daling van de armoede in 2016 en 2017 door economisch herstel en maatregelen van het kabinet. Omdat de extra aandacht voor lage inkomens hard nodig blijft, trekt het kabinet hier sinds 2016 elk jaar ruim een miljard extra voor uit. Daarnaast stelt het kabinet vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar om armoede onder kinderen tegen te gaan." Het statistiekbureau hanteert bij het in kaart brengen van het risico op armoede een scheidslijn van circa 1030 euro per maand voor een alleenstaande. Bij een echtpaar met twee kinderen ligt de grens op 1930 euro aan maandinkomsten. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2015 moesten er 626.000 rondkomen met minder dan die bedragen. Dit is ongeveer net zoveel als in 2014. Inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend. Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen blijken vaak te maken te hebben met risico op armoede. Dit speelde bij ruim een kwart van die groep. In totaal groeiden in 2015 ruim 320.000 kinderen op in een huishouden met een extreem laag inkomen. Voor 125.000 van hen was dit het vierde jaar achtereen, oftewel 8000 meer dan in 2014.

Toegenomen bestedingen

2015 was ook het jaar dat de bestedingen voor het eerst sinds het begin van de economische crisis in 2008 weer toenamen. Huishoudens gaven gemiddeld 34.000 euro uit. Vooral de hogere-inkomensgroepen spendeerden meer. De groepen met de laagste inkomens gaven in 2015 nog altijd minder uit dan in 2013.



De ongelijkheid in vermogen nam voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis licht af. Dat is vooral te danken aan de aantrekkende woningmarkt, aldus het CBS.



De dalende huizenprijzen zorgden er eerder nog mede voor dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter werden. Rijkere mensen hadden er relatief minder last van dat de waarde van hun huis terugliep, omdat zij bijvoorbeeld ook nog over veel spaartegoeden of aandelen beschikten.



Gestegen huizenprijzen

Maar sinds de huizenprijzen weer in de lift zitten, zien steeds meer Nederlanders hun vermogen weer wat op peil komen. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2015 met 9 procent gestegen tot 17.300 euro. Dit is meteen ook de eerste toename sinds 2008.



Gemiddeld is de eigen woning goed voor meer dan de helft van het vermogen van huishoudens. Bijna drie op de vijf gezinnen beschikten in 2015 over een eigen huis. De hypotheekschuld is verder ook de grootste schuldenpost van huishoudens. Hier had ongeveer de helft van de gezinnen mee te maken. De hypotheekschuld bedroeg in doorsnee zo'n 162.000 euro.



Uit de statistieken blijkt verder dat er steeds meer huishoudens zijn met een studieschuld. Dit was in 2015 bijna 900.000 keer het geval, wat er 226.000 meer zijn dan in 2011. De gemiddelde studieschuld, met een waarde van net geen 8000 euro, bleef wel min of meer stabiel.