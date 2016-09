'ABN AMRO moet weer robuust merk worden'

ABN AMRO maakte dinsdag bekend dat Zalm al in 2017, ruim voor het aflopen van zijn termijn in mei 2018, vertrekt bij de bank. Volgens de voorman van De Unie had Zalm maar één politieke opdracht en dat was ABN AMRO met succes naar de beurs brengen. Een alternatief ontbrak, waardoor de bank volgens hem is verworden tot een reorganisatiemachine.



De nieuwe topman of -vrouw, dat laatste zou volgens hem uniek zijn, moet volgens Castelein iemand zijn die beter inspringt op snelle digitale ontwikkelingen. Voor werknemers moet daarbij duidelijk worden hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen om de bank vooruit te helpen.