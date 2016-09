ABN-baas Gerrit Zalm treedt volgend jaar terug

Zalm kiest er voor om na de splitsing, fusie en beursgang van het financiële concern plaats te maken voor een nieuwe bestuursvoorzitter. Die kan volgens de voormalig minister van Financiën ,,voor een langere periode'' leiding geven aan de bank.



Een concrete datum van aftreden is er nog niet, daarover worden op een later moment mededelingen gedaan. De raad van commissarissen van ABN zegt het besluit van Zalm te respecteren en heeft het opvolgingsproces in gang gezet.



Banen geschrapt

De bekendmaking dat Zalm terugtreedt komt een dag nadat ABN aankondigde in de periode tot 2020 maximaal 1375 arbeidsplaatsen te schrappen vanwege kostenbesparingen. ,,Het besluit van Zalm is pas gisteren genomen en staat daar los van'', benadrukte een zegsman van de bank.



Het Financieele Dagblad meldde half juli wel al op basis van ingewijden dat Zalm in de loop van volgend jaar waarschijnlijk zou vertrekken. De bank wilde daar destijds geen commentaar op geven. Namen die toen al volgens de kenners op het opvolgerslijstje waren onder meer Chris Vogelzang, hoofd van de consumentenbank van ABN, en Joop Wijn, die leiding geeft aan de zakelijke divisie.



ABN wilde daar dinsdag niet op ingaan. ,,Het opvolgingsproces is in handen van de commissarissen.''