ACM wil schatrijke netbeheerders beter controleren

Alliander, Enexis, Stedin en andere netbeheerders verrichten steeds meer commerciële activiteiten naast het onderhouden van hun elektriciteit- en gasnetwerk. Zo stappen ze in laadpalen voor elektrische auto’s en in energieopslag. Hoeveel geld daarin omgaat - waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s of meer – is een goed bewaard geheim. De netwerkbedrijven weigeren de financiële stromen te openbaren en geven in hun jaarverslagen alleen de totale omzet en winsten.

Dat moet afgelopen zijn, zegt Remko Bos, directeur Energie bij de ACM. ,,Het kan hier om publiek geld kan gaan, waarmee de concurrentie wordt verstoord. Netwerkbedrijven moeten transparant zijn. We hebben nu te weinig inzicht hoeveel geld de beheerders in die activiteiten stoppen, of ze voldoende bij hun kerntaak blijven en welke risico’s zij lopen.”

Rendementen

De openheid is ook wenselijk nu de netwerkbedrijven riante rendementen maken. De afgelopen drie jaar maakten ze bijna 2,3 miljard euro winst, zocht deze krant uit. Hun reserves bedragen inmiddels 10 miljard euro.

Met die inkomsten subsidiëren ze hun commerciële nevenactiviteiten, klagen energiebedrijven, grootverbruikers en de Consumentenbond. Dat werkt concurrentievervalsend, stelde onder meer Essent-baas Patrick Lammers afgelopen maand in het AD. ,,Ze moeten stoppen met al die sexy duurzaamheidstaken.”

Quote Wij zeggen: hou focus en zorg er in de eerste plaats voor dat jullie kerntaken op orde zijn Remko Bos, directeur Energie bij de ACM Ook de ACM wil dat de netwerkbedrijven meer bij hun leest blijven. ,,Wij zeggen: hou focus en zorg er in de eerste plaats voor dat jullie kerntaken op orde zijn. En die zijn: goede, betrouwbare storingsvrije stroom- en gasnetten plus de uitrol van miljoenen slimme meters, die betrouwbaar werken.”

Overigens perkt de nieuwe wet Voortgang Energietransitie (VET) de bevoegdheden van de netbeheerders al in. Maar ruime uitzonderingen blijven mogelijk.

