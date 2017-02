Air France: nieuwe low-cost dochter begint dit najaar

Nieuwe Apple Campus na jaren van hoofdpijn bijna klaar

8 februari Dit voorjaar moet het dan klaar zijn, de nieuwe Apple Campus 2. Maar er is veel te doen rond het futuristische hoofdkwartier dat lijkt op een ruimteschip dat is geland in het Californische stadje Cupertino. Aannemers werden gek van de eisen van de bijzondere opdrachtgever.