Airbnb haalt miljard aan groeikapitaal op

Dat meldde persbureau Bloomberg op gezag van bronnen rond de onderneming. Een van de investeerders is CapitalG, de investeringstak van Google-moederbedrijf Alphabet.



Met de opbrengst wil Airbnb zijn groeiplannen verwezenlijken. Het bedrijf wil zijn dienstenaanbod uitbreiden en een complete reisorganisatie worden. Airbnb heeft sinds de oprichting in 2008 in totaal meer dan 3 miljard dollar opgehaald bij investeerders.



In Nederland boekten circa 1,4 miljoen mensen boekten afgelopen jaar een verblijf via het verhuurdersnetwerk. Uit een rapport bleek dat dit zorgde voor een impuls van 80 miljoen euro aan de Nederlandse economie.