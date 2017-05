Airbnb is onmisbaar geworden, ondanks schaduwkanten

deeleconomieAirbnb is big business. Er werden vorig jaar in Amsterdam bijna 1,7 miljoen overnachtingen geboekt; een toename van 125 procent. Maar ook Den Haag en Rotterdam zijn hard op weg om Airbnb-successen te worden.

Dat lokale bestuurders met meer dan gewone belangstelling naar de ontwikkelingen rond Airbnb kijken, is een publiek geheim. Het verhuren van particuliere woningen kan een enorme opkikker voor de lokale economie zijn. Sowieso is het een aardige bijverdienste voor de verhuurder. In Amsterdam ben je voor Airbnb-huur gemiddeld 140 euro per nacht kwijt. In Rotterdam en Den Haag respectievelijk gemiddeld 72 en 79 euro.

Ook de toeristische sector kan profiteren. Het trekt meer toeristen die - veelal - goedkoper uit zijn dan in een hotel en dat geld kunnen ze uitgeven aan andere attracties. Wat dit de economie als geheel oplevert, is volgens sectorbankier Jan van der Doelen van ING lastig te becijferen. In elk geval geeft het 'een flinke boost', luidt zijn conclusie.

Oneerlijk

Maar er zit ook een schaduwkant aan Airbnb, klagen tegenstanders. Een logeerkamer of appartement verhuren, zorgt voor oneerlijke concurrentie. Hotels moeten immers aan allerlei eisen voldoen. Schoonmaakpersoneel, een receptionist, roomservicemedewerkers en dergelijke hoeven bij een Airbnb niet ingehuurd te worden.

Toch zegt het Economisch Bureau van de Rabobank dat de negatieve invloed van het internetplatform meevalt. ,,Ook het aantal hotelovernachtingen neemt nog altijd toe", constateert Jos Klerx van de Rabobank. Van der Doelen is voorzichtiger. Hotels die Airbnb louter als een bedreiging zien en niet anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, slaan de plank mis. ,,Die kunnen een terugslag verwachten.''

Wat ook een probleem van Airbnb kan worden, zijn de particuliere huurprijzen: die zouden nog harder kunnen stijgen, doordat per vierkante meter meer geld kan worden verdiend. Dat nemen huurbazen mee in hun prijsbepaling, becijferde ING in 2016. In sommige huurpanden worden de kamers bij verhuizing omgezet naar een Airbnb-verblijf, omdat dat meer geld oplevert dan een reguliere huurder. Een ander negatief effect is dat de stad kan veranderen in een plek waarin de lokale bevolking zich niet meer thuis voelt. Overlast van feestende toeristen, die de straten zien als één groot festivalterrein, maken plaatsen minder leefbaar.

Volledig scherm Toeristen in Amsterdam

Vraag en aanbod

Maar is er nog wel een rem op het fenomeen Airbnb te zetten? Kunnen steden nog wel zonder? Als alle verblijfplekken van het platform in één klap zouden verdwijnen, gaat dat in Amsterdam volgens data-analist AirDNA om bijna 9.000 aanbieders die vaak ook nog meerdere slaapplekken aanbieden. Dat is een behoorlijk aantal.