AkzoNobel wint zaak van Elliott Advisors

open brief Staalindustrie bang voor hogere kosten door uitstootbeleid EU

9:59 De staalindustrie in de Europese Unie is bezorgd over de Europese plannen voor de handel in emissierechten. In een open brief schrijven 76 bestuursvoorzitters uit de Europese staalsector dat die plannen nadelige gevolgen zullen hebben voor de staalindustrie.