Alle winkels Bart Smit in rap tempo omgebouwd tot Intertoys

Trump neemt deel aan top met zeven rijkste landen in Italië

5 februari President Donald Trump heeft dit weekend in een telefoongesprek met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni een uitnodiging geaccepteerd om de G7-top bij te wonen. De bijeenkomst met de zeven rijkste landen ter wereld richt zich is op economische en financiële onderwerpen en is op 26 en 27 mei op het Italiaanse eiland Sicilië, in Taormina.