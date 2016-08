Apple moet 13 miljard euro belasting terugbetalen

Hoger beroep

Het onderzoek richtte zich specifiek op twee overeenkomsten die Apple in 1991 en 2007 met de Ierse fiscus sloot voor de in Cork gevestigde bedrijven Apple Operations Europe en Apple Sales International. ,,Waar u in Europa, Afrika of het Midden-Oosten ook bijvoorbeeld uw iPhone koopt, de winst wordt kunstmatig toegeschreven aan Apple Sales International dat nagenoeg geen belasting in Ierland, of elders, betaalt", aldus Vestager.



Vestager benadrukte dat haar besluit geen boete is. Ierland moet alsnog de 'achterstallige' belasting tussen 2003 en 2014 plus rente terugvorderen. Het land heeft eerder al aangekondigd daartegen in beroep te gaan.



Double Irish

Vestager is een bekende wat betreft het aanpakken van dergelijke belastingconstructies. ,,In 2014 leerde ik dat een Dutch sandwich geen kaas bevat en double Irish niets met whiskey te maken heeft", zei ze eerder in een interview. Sinds die tijd liggen de belastingdeals tussen landen en bedrijven onder een vergrootglas.



Nederland kreeg al een veroordeling omdat de belastingafspraken met Starbucks neerkwamen op illegale staatssteun. Luxemburg werd op de vingers getikt vanwege ongeoorloofde constructies met Fiat en Amazon. Maar de hoofdprijs is de deal tussen Apple en Ierland: een double Irish mét een Dutch sandwich.



De strijd tegem Amerikaanse bedrijven valt niet in goede aarde in Washington. Vorige week nog haalden de Amerikaanse autoriteiten daar fel tegen uit. Volgens het US department of the treasury ondermijnen de geëiste terugvorderingen de belastingverdragen tussen de VS en EU-landen en dreigen Amerikaanse investeringen in de EU erdoor onder druk te komen.