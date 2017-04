Kroonjuwelen bewaken prima, maar bescherm geen rotte appels

Mogen aandeelhouders hun goddelijke gang gaan met onze grootbedrijven, of moeten we ze beschermen? Deze week werden politieke en bestuurlijke zwaargewichten in stelling gebracht om te pleiten voor bescherming van onze kroonjuwelen.



Waarom? Nou bijvoorbeeld, omdat onze multinationals voorlopers zijn in duurzaamheid. Duurzame investeringen zijn op de lange termijn winstgevend maar op de korte termijn laat je er geld mee liggen. Dat ruiken die Amerikaanse kortetermijnbeleggers tot over de oceaan en dus hebben we bescherming nodig.



Stabiele factor



Een ander argument is dat onze multinationals een stabiele factor zijn voor onze welvaart. Banen hangen ervan af, universiteiten zijn er groot mee geworden en onze invloed in de wereld loopt via onze multinationals. Natuurlijk moet de overheid bescherming bieden en mee lobbyen voor de belangen van de BV Nederland, want elk land doet dat. Het is een illusie te denken dat ergens ter wereld de 'vrije markt' alleen heerst zonder protectionisme van een overheid.



Maar let op dat het geen rotte appels zijn die we gaan beschermen! De multinationals zetten hun 'wij zijn er voor de BV Nederland'- pet maar wat graag op nu ze in de piepzak zitten. Want als zij op de lange termijn zo scherp aan de wind varen, waarom zit hun vergaderzaal dan niet tjokvol met pensioenfondsen en andere langetermijnbeleggers? Er zijn meer dan voldoende aandeelhouders in de wereld die hun oren geen moment laten hangen naar 'cashen op de korte termijn' als de langetermijnstrategie echt snor zit.



Harde besluiten



Zou het dan toch kunnen zijn dat onze bestuurders - het zijn ten slotte ook mensen - het moeilijk vinden om harde maar nodige besluiten te nemen die het bedrijf op de lange termijn gezond houden? Zou dat de reden zijn waarom zowel Akzo als Unilever pas na een dreigende overname besloot om verouderde chemie- en respectievelijk margarinetak af te stoten?



Stel nou eens heel even dat onze kroonjuwelen gewoon minder innovatief zijn en groeikansen laten liggen. In dat geval zou bescherming met hulp van de overheid tot een ramp leiden. Want als een beschermingsconstructie er eenmaal is, dan zullen bestuurders minder prikkels ervaren om efficiënt te opereren. Ze gedijen dan veilig achter hun beschermingswal en krijgen vet op de botten. Zo kunnen ze meer mensen dan strikt noodzakelijk aannemen of flinke sponsorbedragen neerleggen voor voetbal.



Haagse lobby



Dat klinkt leuk, maar zodra multinationals zich aan die extra uitgaven gecommitteerd hebben, worden ze nog minder competitief. Ze hebben die bescherming daarna nog harder nodig. Steeds meer omzet wordt dan uitgegeven aan Haagse lobby om bescherming veilig te stellen. Politici worden buikspreekpoppen van multinationals en hun schaarse tijd en aandacht gaat naar de BV Nederland in plaats van naar de zorg en het onderwijs. Nieuwe bedrijfjes zonder bescherming krijgen geen kans.



Dit is een horrorscenario dat de hele economie naar beneden kan sleuren. Een milde versie zien we al in Frankrijk, waar lobby en protectionisme de economie verlammen.Voor we besluiten om bedrijven te beschermen, is het van groot belang te weten of het geen rotte appels zijn. Wat draagt een bedrijf echt bij aan onze economie en aan de wereld? Onze Kaascup kan daarbij helpen. Laten we hopen dat de politiek het aandachtig volgt.