Nooit meer naar de winkel

Voor een bedrijf is het voordeel van abonnementen evident: is een klant eenmaal binnengehengeld, dan is het maandelijks verzekerd van een vaste inkomensstroom. Dat is extra aantrekkelijk in een tijd dat internet het voor consumenten makkelijker maakt dan ooit om prijzen te vergelijken en bij concurrenten naar voordeliger koopjes te shoppen. Dat verklaart volgens Hurenkamp van Bloomon (die voorheen werkte voor Rocket Internet) waarom zoveel ondernemers nu de heilige graal zien in abonnementen. ,,Maar zo simpel is het niet. Het kost veel moeite om klanten binnen te halen en abonnementen zijn niet de oplossing voor alles wat online te koop is.''



De drempel om een abonnement aan te gaan, is voor veel consumenten hoog, merkt Hurenkamp. ,,Ringtones en tijdschriften waar je niet meer vanaf komt hebben abonnementen een slechte reputatie bezorgd. Mensen zijn bang voor de kleine lettertjes.'' Onterecht, zegt hij, omdat abonnementen van de nieuwe generatie doorgaans flexibel zijn. ,,Diensten als Spotify, Netflix en Bloomon kun je op elk moment stopzetten.''