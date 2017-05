Piepschuim als oplossing voor het wereldwijde voedseltekort

Piepschuim. Wijlen wereldverbeteraar Jasper Grootveld zag dat 45 jaar geleden al als een materiaal dat de wereld zou kunnen redden. Binnenkort wordt een eiland van airpop (zoals piepschuim tegenwoordig vaak genoemd wordt) te water gelaten door Wageningen Universiteit in een bassin op haar terrein in Lelystad; bedoeld om te onderzoeken of er voedsel op geteeld kan worden.

Er is eind 2016 al op papier en in laboratoria onderzoek naar gedaan door internationale studenten van Wageningen Universiteit. ,,Naarmate het onderzoek vorderde werden ze steeds enthousiaster en zagen ze steeds meer kansen'', zegt Martin Hubers, voorzitter van Stichting Drijvende Eilanden uit Aerdt.

Hij heeft het idee van de drijvende voedseleilanden (Floating Food Farms) ontwikkeld samen met de Duitse ontwerper Sören Knittel van Nexus Product Design. Hubers weet al dat bijvoorbeeld sla en spinazie prima kunnen groeien op het water. ,,Het lijkt vooral kansrijk bij planten met lange wortels. We hebben goede hoop dat je ook aardappels kan telen op water.''

Quote We hebben goede hoop dat je ook aardappels kan telen op water Martin Hubers, voorzitter van Stichting Drijvende Eilanden

Het mooie van de drijvende voedseleilanden is dat er geen land voor nodig is. En water is van nature aanwezig, het aardoppervlak bestaat voor 70 procent uit water. Knittel: ,,We zien vooral kansen voor dit soort drijvende eilanden van piepschuim in rivieren. En het mooie is: de meeste grote steden liggen langs rivieren. Dus ook voor de afzetmarkt hoef je geen lange reizen te ondernemen. Je krijgt een soort drijvende, heel grote stadsmoestuinen.''

Sociaal

De nabijheid van steden helpt ook mee om een tweede doel van de drijvende eilanden te realiseren. Hubers: ,,Het is ook bedoeld als een sociaal project. Ik denk dat het heel vaak mogelijk is om mensen met een beperking werk te bieden door ze op die Floating Farms te laten werken. En die mensen zijn in grote steden natuurlijk in grotere getale te vinden dan op het agrarische platteland.''

Knittel: ,,Dat het geen luchtfietserij is blijkt ook uit de samenwerking met een gerenommeerde universiteit als Wageningen en een bedrijf als Royal HaskoningDHV. Zij doen mee met ons. Jasper Grootveld zei het al lang geleden: we hebben piepschuim nodig om de wereld te redden. Dat klinkt verrassend, maar bij piepschuim heb je het al over een gerecycled product. Veel duurzamer kan het niet worden.''

Quote Bij piepschuim heb je het al over een gerecycled product. Veel duurzamer kan het niet worden Sören Knittel, Duitse ontwerper van Nexus Product Design

Knittel denkt dat de drijvende eilanden ook soelaas kunnen bieden bij grote steden in derdewereldlanden. ,,Je zou kunnen zegen dat je via die drijvende eilanden aan het uitpolderen bent.''

Binnenkort wordt een drijvend eiland te water gelaten in Lelystad op basis van de kennis die is opgedaan tijdens het onderzoek op Wageningen Universiteit. Hubers: ,,In september volgt dan een eerste evaluatie. Hoe kansrijk is het bij de huidige stand van de techniek?'' Ook Knittel is optimistisch: ,,Hoe meer twijfels ik tegenkom, hoe meer ik de neiging krijg te geloven dat het kan. Er zijn heel vaak werkbare antwoorden mogelijk op gestelde vragen.''

Stadslandbouw

Marcel Vijn is deskundige op het terrein van stadslandbouw bij Wageningen Universiteit en onderzoeker bij Wageningen Plant Research: ,,Natuurlijk zien we kansen, anders zouden we deze proef niet doen. Maar als wetenschapper zullen we het natuurlijk ook melden als het geen succes wordt. Er worden nu al plantjes uitgezaaid in een kas en die plantjes plaatsen we op zo'n drijvend eiland in een bassin. Om te kijken of en hoe ze groeien en of er wellicht nog verbeterpunten zijn.''