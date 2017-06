Verbouwen zonder kater: zo pak je het aan

Verbouwen is voor de meeste mensen een flink project. Plannen te over, maar hoe pak je die aan? Je moet tal van keuzes maken en het blijft altijd spannend of de verwachtingen worden ingelost. Ook financieel is het een kunst zo'n verbouwing in goede banen te leiden.

Wat mag het kosten?

Om een idee te krijgen van wat een verbouwing ongeveer kost, nemen we een kijkje op de website van de Vereniging Eigen Huis, de belangenorganisatie voor huizenbezitters. Daar vind je onder meer een prijsindicator voor de twaalf meest voorkomende klussen.

Zo hanteert Eigen Huis een richtprijs van 7.000 euro voor een dakkapel met plat dak van 3 meter breed. Heb je liever een hellend dak, dan moet je rekenen op een prijs van rond de 9.500 euro. Grotere bouwprojecten, zoals een aanbouw of uitbreiding tot 20 vierkante meter vloeroppervlak, lopen van zo'n 33.250 tot 47.000 euro.

In de berekeningen wordt uitgegaan van de totale bouwkosten (dus inclusief materiaal en arbeidsuren) en een btw-tarief van 21 procent. Het verlaagde btw-tarief van 6 procent dat gold voor arbeidskosten bij herstel en renovatie van woningen ouder dan twee jaar, is in juli 2015 vervallen. De tijdelijke verlaging moest de door de crisis getroffen bouwsector een impuls geven. Het 6 procent btw-tarief blijft wel van toepassing op het isoleren, schilderen en stukadoren van huizen ouder dan twee jaar.

Handig is ook de website van Casadata. Hier vind je een bouwkostenwijzer waarmee je jouw project kunt begroten. Zonder abonnement zijn niet alle onderdelen op de site te raadplegen. Let wel op dat het hier richtprijzen betreft. De kosten van een verbouwing zijn in hoge mate afhankelijk van je smaak en wensen.

Hoe financier je een verbouwing?

Een verbouwing bekostigen kan op diverse manieren. Met spaargeld is vaak het voordeligst. Als je geen lening aangaat, hoef je immers ook geen rente te betalen. Ook als je wil voorkomen dat je belasting moet betalen over je spaartegoed (vanaf 25.000 euro, of 50.000 euro voor partners), kan investeren in je huis een goede mogelijkheid zijn.

Een andere optie is een tweede hypotheek afsluiten. Voorwaarde is dan wel dat de geplande renovatie of verbouwing zorgt voor waardevermeerdering van je huis. Het hypotheekbedrag komt in een bouwdepot. Dat is een geblokkeerde rekening waaruit je de kosten van bijvoorbeeld bouwmaterialen of de aannemer kunt betalen. Bij een verbouwing moet het geld in het bouwdepot binnen één jaar geïnvesteerd zijn; voor nieuwbouw geldt een termijn van twee jaar.

Over het bedrag dat je niet hebt uitgegeven en dus nog in je bouwdepot zit, ontvang je gedurende de looptijd (depot)rente. Maar ondertussen betaal je ook gewoon rente over het hypotheekbedrag dat je geleend hebt. Vaak is het rentepercentage van beide gelijk aan elkaar. Geef je geld uit, en slinkt dus het tegoed op je bouwdepot, dan ontvang je minder depotrente. Uiteindelijk betaal je alleen nog hypotheekrente. De hypotheeklasten nemen dus toe naarmate de bouw of verbouwing vordert.

De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar. Het bouwdepot moet dan wel gekoppeld zijn aan een lineaire- of annuïteitenhypotheek die je in 30 jaar volledig aflost. Houd er rekening mee dat bij het afsluiten van een tweede hypotheek hoge kosten komen kijken, onder meer voor advies, bemiddeling, taxatie en de notaris.

Heb je een bouwvergunning nodig?

Voor lang niet elke verbouwing is een vergunning vereist. Op omgevingsloket.nl kun je uitzoeken welke vergunning in jouw gemeente noodzakelijk is. Is die nodig, dan kun je die daarna digitaal aanvragen.

Voor de behandeling van je vergunningaanvraag betaal je zogeheten leges. Dat is een vergoeding voor de diensten die een gemeente uitvoert, zoals het verstrekken van een paspoort maar dus ook het verlenen van een bouw- of omgevingsvergunning. De leges moeten kostendekkend zijn. Met andere woorden: gemeenten mogen niet meer bij burgers in rekening brengen dan dat zij zelf kwijt zijn aan kosten.

Toch lopen de prijsverschillen tussen gemeenten sterk uiteen, blijkt uit onderzoek van Eigen Huis. Zo betaal je voor een kleine verbouwing ter waarde van 10.000 euro in Leiden slechts 39 euro, maar ben je voor dezelfde werkzaamheden in Son en Breugel een slordige 868 euro kwijt. Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om de kosten van vergunningaanvragen inzichtelijker te maken. De kosten voor de vergunningen kun je berekenen op bouwleges.nl.

Verbouwen op je oude dag met blijverslening

Voor senioren kan het financieren van een verbouwing een lastige klus blijken. Banken zijn huiverig om leningen te verstrekken aan ouderen en soms hebben mensen onvoldoende spaargeld om de benodigde aanpassing uit eigen zak te betalen. Zij kunnen sinds kort via hun gemeente terecht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor een zogeheten blijverslening.

Het idee achter de blijverslening is dat senioren hun woning kunnen verbouwen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. De lening kan onder meer worden gebruikt om een badkamer of slaapkamer op de begane grond te realiseren. Of om een traplift aan te brengen.

Er zijn twee varianten: een persoonlijke lening van tussen de 2.500 en 10.000 euro en een hypothecaire lening van 10.000 tot 50.000 euro. Voor de persoonlijke lening geldt een leeftijdsgrens van 76 jaar omdat SVn wil dat alles wordt terugbetaald. Dat moet binnen tien jaar tegen een rente van 2,8 procent. Het rentepercentage staat voor de gehele looptijd vast.

Aan de hypothecaire variant is geen leeftijdsgrens gekoppeld. Wel staat in dat geval de koopwoning garant en moet de lening in tien (1 procent rente) of twintig jaar (1,7 procent rente) worden afgelost. Op svn.nl zie je of je gemeente een blijverslening aanbiedt.

Hoe voorkom je een bouwput?

Maar wat nu als de aannemer gaandeweg met bijkomende kosten op de proppen komt of simpelweg niet meer komt opdagen? ,,Allereerst is het van belang dat je een aannemer kiest die is aangesloten bij een geschillencommissie'', zegt juriste Anneke van Kesteren van Het Juridisch Loket. ,,Dat is een goedkope en laagdrempelige manier om ontstane problemen op te lossen.'' Is de aannemer niet bij een geschillencommissie aangesloten, dan rest enkel de gang naar de kantonrechter. Maar procederen is niet goedkoop.

Een andere stok achter de deur is het betalen in termijnen. Van Kesteren: ,,Doe je een grote aanbetaling of betaal je de gehele verbouwing vooraf, dan ben je dat bedrag kwijt als de aannemer het werk neerlegt en niets meer van zich laat horen. Kies je voor betaling in termijnen, dan houd je de druk bij de aannemer: die loopt immers inkomsten mis als de klus niet wordt afgemaakt.''

Als laatste adviseert Van Kesteren om alle afspraken goed op papier te zetten. ,,Bepaal ook samen met de aannemer een tijdpad: hoe lang gaan de werkzaamheden duren en wanneer vindt de oplevering plaats? Zo kom je minder snel voor verrassingen te staan.''

Vragen?