Vlinderbloempje als hoop voor Afrika

Voor wie al uit een tijdje uit de wereld van scheikunde is, stikstof is dé belangrijkste voedingsstof voor planten. Zonder stikstof kunnen planten niet groeien.



Dit is een probleem dat ze in Afrika maar al te goed kennen. Door intensieve landbouwgrond is de landbouwgrond zo uitgeput dat de voorraad stikstof in de grond beperkt is. Slecht nieuws dus voor de oogst. En ook voor boeren en hele dorpen die voor hun maaltijd afhankelijk zijn van wat er van het land wordt gehaald.



Nu is er wel een manier om die landbouwgrond ‘gezonder’ te krijgen, of te verrijken zoals het in landbouwtermen heet. Namelijk met kunstmest. Máár hoe simpel ook, die optie is voor veel kleine boeren in Afrika onbetaalbaar. Dat klinkt wrang, en ja dat is het ook. Toch is er redding. En die komt van Wageningen Universiteit.

Stikstoffabriekjes

Onderzoekers aan de Wageningen Universiteit kweekten vlinderbloemige planten die samen met bepaalde bacteriën fungeren als natuurlijke stikstoffabriekjes. De plantjes kunnen stikstof uit de lucht halen én die afgeven aan de bodem.



Het resultaat is een zakje peulvruchtzaden dat boeren eerst even moeten husselen met bacteriën voor ze gezaaid worden. That’s it.



De landbouwgrond neemt de stikstof op en gaat weer ademen. Vlinderbloemigen hoeven zelfs maar één of twee jaar te worden geteeld in een veld met een uitgeputte grond en daarna kunnen drie jaar lang andere gewassen zoals tarwe of maïs worden gekweekt.



,,Dit in tegenstelling tot natuurlijke regeneratie van de grond die 30 tot 40 jaar in beslag neemt,” zegt een trotse Ken Giller, projectleider én hoogleraar Plantaardige productiesystemen van Wageningen Universiteit. Hij is de geestelijk vader van dit project, N2Africa genaamd en trekt de kar van het inmiddels omvangrijke programma.



Het mooie is dat het plantje een klassieke win-win situatie oplevert: niet alleen de bodem profiteert ervan, maar ook de boer. De planten levert namelijk peulvruchten op die eetbaar én verkoopbaar zijn. ,,Het hele landbouwsysteem geven we op deze manier een boost. Bovendien gaat het inkomen van de boer omhoog als hij de oogst verkoopt.”

Groot effect

Wat Giller één van de meest opzienbarende uitkomsten vindt, is het effect dat deze schijnbaar kleine innovatie heeft op de gezondheid van dorpelingen. ,,In lokale economieën waar kleine boeren overgaan op de teelt van vlinderbloemigen is een grote afname van ondervoeding en kindersterfte vastgesteld. Mensen worden gezonder en daarmee productiever.”



Het is bijna twintig jaar begonnen als een experimenteel en puur wetenschappelijk onderzoek in het lab, maar inmiddels is het dat stadium ver voorbij. Dankzij een donatie van de Bill & Melinda Gates Foundation van zo’n 70 miljoen euro telen nu al ruim 250.000 boeren de vlinderplanten.



De ambitie is om voor 2018 nog eens een half miljoen boeren over 13 Afrikaanse landen deze gewassen te laten verbouwen. Projectleider Giller is overtuigd dat dit gaat lukken. ,,We hebben nog even te gaan, maar dat aantal gaan we zeker overstijgen.”



Dat is een prestatie, vooral als je bedenkt dat Afrikanen niet gewend zijn om bonen of erwten te eten dan wel te (ver)kopen op de lokale markt. Het succes van dit project staat of valt volgens Giller met de samenwerking met boeren.



,,We hebben een internationaal netwerk van onderzoekers, voorlichters en ngo’s om boeren en de bevolking voor te lichten. We verspreiden pakketjes met peulvruchten en bacteriën en helpen de boeren met enten, de toepassing met die bacteriën en de teeltwijze. Door het samen op te pakken, kunnen we de vicieuze cirkel van honger en armoede doorbreken.”