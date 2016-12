Warm gevoel

Nagellakkende Tijn redt niet alleen de aan longontsteking lijdende kinderen via Serious Request, hij redt inmiddels ook Serious Request zelf. De dj-actie in het Glazen Huis haalt dit jaar het laagste bedrag tot nu toe op. Waarom spreekt een zieke heldhaftige jongen van 6 meer aan dan 900.000 doodzieke kindjes?



Nogal wiedes, denkt u misschien. Tijn is te zien en aan te raken en de details van zijn verhaal bezorgen ons allemaal kippenvel. Rond de kerst zijn het vooral deze 'warm glow'-donateurs die in actie komen en niet zozeer de zogenaamde altruïsten. Het kippenvel maakt dat we iets willen doen en dat doen geeft ons die warme gloed. Een type 'pure altruïst' geeft met het hoofd, en kiest een goed doel op basis van bewezen effectiviteit.



Het gekke is: als je het de mensen vraagt in een enquête, dan lijken ze allemaal wel van het type 'pure altruïst'. Ze zeggen namelijk dat hun beslissing om te geven ervan afhangt of het doel echt bereikt wordt. Twijfel over wat er aan de strijkstok blijft hangen is de belangrijkste reden om niet te geven.Serious Request nam dat soort enquêtes veel te serious en overstelpt de bezoeker van de site met feiten: wie treft het? Waar? Wat kun je doen? En hoe effectief zijn hun eerdere acties gebleken?



Volgens de branchevereniging Goede Doelen is dat de juiste manier omdat 'mensen kritischer worden op wat en waaraan ze geven'. In Studio Erasmus roept econome Kelly Liket de mensen zelfs op om eerst op givewell.org te kijken wat de hoogste bewezen impact van je te geven euro is voordat je tot actie overgaat. Een slechter advies dan dat van Liket is haast niet denkbaar.



Nieuw onderzoek laat namelijk zien dat kleine donateurs, zoals de meesten van ons, geneigd zijn minder te willen geven als iemand je erbij vertelt hoe het zit met bewezen effectiviteit en zo. Grote donateurs, zoals steenrijke filantropen en bedrijven, willen juist meer geven als ze weten wat hun geld precies aanricht.



Toen ik donderdag de krant opensloeg en het artikel Zijn we het Glazen Huis beu zag, viel mijn oog op de poster waarop stond: 'Het Rode Kruis kan hiermee 333 klinieken een medische basisuitrusting geven'. De brok in mijn keel door het zojuist gelezen stukje over die lieve Tijn was gelijk verdwenen.



Dat soort feiten over 333 klinieken halen me uit de 'warm glow'-stemming. Ze brengen me aan het mijmeren over hoe een medische basisuitrusting in een ziekenhuis in Ghana er bijvoorbeeld zou uitzien. Beelden van roestvrijstalen scharen, scalpelmessen en groene jassen verschenen in mijn hoofd. Ik sloeg de pagina snel om.



De kracht van gevoel moet niet worden onderschat. In Engeland zat een blinde bedelaar op straat met een stuk karton waarop stond 'Help me, I am blind'. Bijna niemand gaf geld. Even later liep een vrouw langs. Ze hurkte naast de blinde man neer, pakte het karton en schreef met een dikke stift op de achterkant: 'It's a beautiful day, but I can't see it'. Het geld stroomde binnen.



