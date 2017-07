Bedrijfsinvesteringen voor het eerst boven de 50 miljard euro

Volgens het CBS is het ook voor het eerst sinds 2011 dat de investeringen in dat soort zaken weer toenemen. Tussen 2011 en 2014 was nog sprake van een daling van de investeringen. Met name in de industrie en logistieke sector gingen de investeringen omhoog, maar ook bedrijven in de energievoorziening, telecommunicatie en verhuur van roerend goed deden relatief veel investeringen.