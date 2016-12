Bekijk de volledige uitslag van de Oliebollentest

De volledige uitslagenlijst vind je hier.



Zo komt de test tot stand

Bedrijven die zich voor de test hebben aan­gemeld, zijn vooraf op de hoogte gesteld dat er oliebollen worden opgehaald. Zo krijgt iedereen de kans zijn vakmanschap te bewijzen. Ook zijn verkooppunten bezocht die na een oproep op ad.nl zijn aangemeld. Gedurende 12 dagen worden per dag bij maximaal 15 bedrijven 17 oliebollen met krenten en/of rozijnen per verkoopunt gekocht. De oliebollen worden direct verpakt in een voor levensmiddelen geschikt kratje en voorzien van een codenummer.



De bollen worden in een tray voor cupcakes gelegd om uit te wasemen. De bollen kunnen niet rollen; beschadiging van de korst is niet mogelijk. Dezelfde avond beoordeelt een consumentenpanel van twintig personen van het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO) de oliebollen op: 1. uiterlijk korst; 2. uiterlijk binnenkant; 3. mondgevoel korst; 4. mondgevoel binnenkant; 5. (hoeveelheid) smaak; 6. hoeveelheid vulling en 7. luchtigheid kruim. De panelleden zijn liefhebbers van oliebollen. Jaarlijks wordt een deel van het panel vernieuwd. De bollen worden gewogen en gefotografeerd; een aantal gaat tot 2 januari 2017 de vriezer in als contramonster.



De proevers krijgen ieder een halve oliebol per beoordeling en weten niet waar de bollen zijn gekocht. Zij proeven allen in een andere volgorde en mogen tijdens het proeven niet met elkaar praten. Na het opmaken van de voorlopige ranglijst zijn de nummers 1 tot en met 10 alsmede de laatste 5 nogmaals bezocht. Bedrijven krijgen zo de kans aan te tonen dat het resultaat geen toevalstreffer is.



De ranglijst komt tot stand op basis van de door het panel gegeven waardering. Die is herberekend op een schaal van 1 tot 10. Bij gelijk eindcijfer bepalen de uitslagen voor afronding op 0,5 punt de plaats op de lijst. Een aantal oliebollen gaat naar het laboratorium Eurofins | LabCo (Barendrecht), dat volgens een gestandaardiseerde methode de hoeveelheid vet in de bol bepaalt. Hiervoor bestaat geen wettelijke norm. Een 'normale' oliebol bevat 9 tot 12 procent vet.