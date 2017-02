'Belastingdienst kijkt nauwelijks nog naar aangifte bedrijven'

Aantal huishoudens in langdurige armoede stijgt

5:39 Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede verkeert is toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moesten 221.000 gezinnen in 2015 al vier jaar of langer rondkomen van een salaris onder de zogeheten lage-inkomensgrens. Dat is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.