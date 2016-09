'Bestellingen voor iPhone 7 lopen hard'

'ABN AMRO moet weer robuust merk worden'

11:57 De opvolger van Gerrit Zalm als topman van ABN AMRO moet een jonger iemand zijn die beter snapt wat er nodig is in de huidige tijd. Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie in een reactie op het aangekondigde vertrek van Zalm. ,,Ik hoop dat de man of vrouw die Zalm zal opvolgen van ABN AMRO weer een robuust merk weet te maken", aldus Castelein.