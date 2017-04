'Beursterrorist' Dortmund is levensgevaarlijk en vrij dom

'Alles is economie!' roep ik wel vaker iets te enthousiast tijdens de ochtendvergaderingen naar mijn collega's van show, parlement of buitenland. Maar gisterochtend stond ik zelf met mijn mond vol tanden over mijn eigen gelijk. Want als zelfs een aanslag gepleegd wordt om te cashen op de beurs, tja, dan zegt ook onze chef show Angela dat alles economie is. Ha!



Geen gedrogeerde fanaat



De dader van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund vorige week is gepakt en wat bleek? Nee, het was gelukkig geen door religie gedrogeerde fanaat. Het was een hyperrationele calculerende Duitse Rus die had gespeculeerd op een koersval van de aandelen Borussia Dortmund.



Speculeren op een koersval, dat is van alle tijden. Handelen met voorkennis over die aanstaande koersval is dat ook. Denk maar aan Nina Brink en haar Worldonline. Maar eigenhandig met een bom een koersval teweegbrengen zodat je rijk wordt: wow, dat is nieuw. Of toch niet? Vlak voor de Twin Towers instortten op 11 september werden er ook opvallend veel putopties verkocht op aandelen American Airlines. Er was overigens geen bewijs dat al-Qaeda de koper was.



Levensgevaarlijk en dom



De gisteren gepakte dader van de aanslag in Dortmund is niet alleen levensgevaarlijk maar ook vrij dom. De man dacht namelijk miljoenen te gaan verdienen door putopties te kopen. Putopties geven iemand het recht om aandelen tegen een vaste prijs te verkopen op een later moment. De dader kocht 15.000 opties voor 18 cent per stuk. Dat kostte hem dus 2.700 euro. Vervolgens gaven die opties hem het recht om de aandelen van het beursgenoteerde Borussia Dortmund te verkopen voor 5,20 euro per stuk.



Of de dader überhaupt geld zou gaan verdienen met deze waanzinnige daad was geheel afhankelijk geweest van of het aandeel Borussia Dortmund door de aanslag ver was gezakt.



Ironisch genoeg stéég het aandeel even direct na de aanslag. En zelfs toen het aandeel ging dalen - ook omdat de club uit de Champions League vloog - kwam het nooit in de buurt van de 5,20 euro. De sukkel had dus ook als hij niet gepakt was, voorlopig nauwelijks iets verdiend met deze actie. Had hij maar wat beter opgelet bij zijn economieles, dan was deze aanslag ons misschien wel bespaard gebleven.