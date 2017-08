'Bijenkorf speelt ondanks Hudson's Bay zijn eigen spel'

Smartphonereus HTC mogelijk in etalage

25 augustus Een van de belangrijkste spelers op de smartphonemarkt is ingeslapen. De Taiwanese reus HTC zet zichzelf namelijk mogelijk in de etalage. Het bedrijf kan de concurrentie niet aan en onderzoekt de opties voor de verkoop van het bedrijf of een deel ervan, aldus bronnen rond het bedrijf.