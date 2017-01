Bitcoin krijgt vleugels door economische onzekerheid

Vlak voor de kerst lag de waarde op 900 euro , terwijl dit begin augustus vorig jaar nog lager was dan 500 dollar. Zo'n twee jaar geleden was één bitcoin zelfs minder dan 200 dollar waard. De virtuele munt is de afgelopen maanden in trek door alle onzekerheid in de internationale economie. Volgens analisten wordt de populariteit van de munt versterkt door een groeiende vraag uit China, waar de digitale valuta door beleggers wordt gezien als een interessant alternatief voor de onder druk staande eigen yuan.

Cryptografisch geld

De bitcoin is een elektronisch betaalmiddel. Het zogenoemde cryptografische geld bestaat uit een code dat via een complex wiskundig proces door computers wordt gecreëerd. Bitcoin is tevens de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit geld te gebruiken.



De munt kan snel en anoniem over de hele wereld worden uitgewisseld tussen twee computers zonder transactiekosten en tussenpersonen. In 2009 paste Satoshi Nakamoto de methode - die reeds in 1998 werd beschreven - voor het eerst toe.



Wettelijk is de bitcoin echter geen betaalmiddel, maar een ruilmiddel net zoals zilver en goud. Dat oordeelde de rechtbank in Overijssel in mei 2014.