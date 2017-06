Blockchain: digitaal vertrouwen, net als cash

Steeds vaker duiken er berichten op in het nieuws dat cashgeld op het punt staat van verdwijnen. Transacties gaan tegenwoordig net zo makkelijk digitaal. Bijna alles gaat digitaal als je erover nadenkt. Niet alleen activiteiten die we kunnen missen als kiespijn, zoals in de rij staan bij de supermarkt en met loodzware tassen naar huis sjouwen op zaterdagochtend. In de randstad zijn de thuisbezorg-busjes, fietsen en scooters niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De supermarkt van de toekomst is misschien geen geografische plek meer maar een website, die meet wat mijn verbruik snelheid van een pak koffie is, die rekening houdt met een lichte piek op de vrijdagen dat ik deze column schrijf, en die mij een appje stuurt met de aanbeveling van een nieuw pak dat aanstaande dinsdag bezorgd wordt door fietser ‘Jan’ zodra ik op ‘akkoord’ klik. Dat soort gedachten maken sommige mensen heel vrolijk, maar mij niet . Want uiteindelijk rijst de vraag op wie ik zelf ben en wat ik wil? Zijn mijn voorkeuren voor de komende weken bepaald door mijn eigen dataverleden? Hoe saai is dat? Wat nu als ik verrast wilt worden? Waarschijnlijk heeft een slimme online supermarkt ook dat in de gaten. ‘Eens per maand, drie dagen voor ze ongesteld wordt, wil ze verrast worden’ staat er dan in mijn profiel. Hoe meer je erover nadenkt hoe meer je je een marionetten voelt in je digitale glazen poppenkast.

Ikzelf ben dus niet bepaald een digitale frontrunner. Bij weer en wind sta ik bij nog bij een ouderwetse parkeermeter om te betalen, in de trein zit ik als enige in een coupe met opengevouwen krant. Met schaamrood op de kaken denk ik terug aan 1996 toen ik bij hoog en laag in een Amsterdamse kroeg stond te beweren dat ik nooit een email zou versturen als het ook per brief kon. Onlangs kreeg ik de subtiele hint gemaild van mijn verslaggever David dat een gisteren gehouden online college ‘blockchain for dummies’ mij goed zou doen.



Eerlijk is eerlijk, de technologie is geweldig. Blockchain is niet het zoveelste ict snufje dat je wereld makkelijker maakt in ruil voor je data. Het is een technologisch systeem dat alle online transacties veilig maakt. Eigenlijk weer net zoals die goede ouwe cash. Een briefje van tien euro is niets anders dat gestold vertrouwen in de bank en het betaalsysteem.



Zodra we online kopen denken we dat we datzelfde tientje overmaken, maar in feite krijgen we alleen een bericht over een afschrijving. En dat bericht kost geld. Financiële instellingen wereldwijd verdienen biljoenen aan al die transacties die allemaal een paar cent kosten. Blockchain maakt online transacties betrouwbaar zonder tussenkomst van iemand die ons vertrouwen kan misbruiken.