Bloemen en planten fors duurder naar buitenland

Ongewis

Duitsland was met een totaalomzet van 124 miljoen euro veruit de belangrijkste afzetmarkt, gevolgd door Frankrijk waar voor ruim 56 miljoen euro aan bloemen en planten naartoe werd geëxporteerd.



Verder viel de stevige stijging naar Polen en Rusland op waarnaar de uitvoer met respectievelijk 64 procent en 38 procent toenam. Polen is met 17,3 miljoen euro de nummer zes in het rijtje landen waar Nederlandse bloemen en planten worden uitgevoerd. Rusland de nummer negen met een bedrag van 11,2 miljoen euro.



VGB: ,,De ongewisse internationale politiek kan handelsbarrières opleggen, maar we kunnen trots zijn op een handelssector die marktspreiding hoog in het vaandel draagt. Ze is flexibel en creatief genoeg om in te kunnen spelen op ontwikkelingen."



De export naar Verenigd Koninkrijk daalde echter met 6 procent naar 50 miljoen euro. Daarmee is het land na Duitsland en Frankrijk nog wel de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse bloemen en planten. De vraag die exporteurs hardop stellen is of dat zo blijft. Door de gedaalde koers van het Britse pond zijn Nederlandse bloemen duurder voor de Britten. Ook heeft de Brexit op het nu lopende jaar effect.