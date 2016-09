Brabanders, Limburgers en Zeeuwen zien gasprijs dalen

Ter vergelijking: inwoners van Groningen en Friesland betalen nu gemiddeld 24 euro per jaar toeslag op hun gasverbruik, Drenten één euro meer. 250 kilometer verder zijn Zeeuwen 54 euro per jaar kwijt, ofwel drie tientjes meer. In Brabant varieert de prijs tussen de 39 en 44 euro, in Limburg is de jaarlijkse toeslag 44 euro. In Gelderland en delen van de Randstad ligt de toeslag met 31 euro nog relatief laag.



De bedragen betreffen overigens gemiddelden; sommige leveranciers vragen tot wel 50 euro meer aan Nederlanders in het zuiden van het land.Ondoorzichtig



Scherpere tarieven

Ben Woldring, oprichter en eigenaar van Gaslicht.com, noem de variabele regiotoeslagen 'ondoorzichtig en niet meer van deze tijd.'

De Groninger adviseert mensen desalniettemin om niet louter op basis van de goedkope gasregiotoeslag voor een energiebedrijf te kiezen. ,,Een gasleverancier met een hoge toeslag kan via scherpere tarieven of een welkomst bonus immers toch goedkoper zijn", aldus Woldring.