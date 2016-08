Brabantse steden willen Europees congres

Uiterlijk april moet bekend zijn of het Europese congres voor slimme mobiliteit ook in Zuidoost-Brabant wordt gehouden. Helmond en Eindhoven krijgen concurrentie van een nog onbekend aantal steden in Europa.



Automotive

Als het evenement plaatsvindt in Zuidoost-Brabant, gaat Eindhoven het congresgedeelte organiseren. In Helmond vinden de bijbehorende demonstraties van nieuwe technieken plaats op en rond de Automotive Campus.



Op het European ITS Congress komen jaarlijks zo'n 2500 mensen samen. Onder hen zijn politici, bestuurders, onderzoekers en ondernemers uit heel Europa. Zij bespreken de laatste technieken en ontwikkelingen op het gebied van zogeheten 'intelligente transportsystemen' (ITS). Dat staat voor voertuigen die met elkaar communiceren.