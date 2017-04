Chipscrisis in Japan door mislukte aardappeloogst

De aankondiging van snackproducent Calbe en het kleinere Koike-ya zorgde afgelopen dagen voor een ware run op de chips in onder meer supermarkten. De pizzachips van Calbe zijn zelfs zo populair dat via internet zakjes worden aangeboden voor omgerekend meer dan 11 euro, zes keer meer dan de oorspronkelijke prijs. Foto's van lege schappen bij grootgrutters zijn trending op Twitter.



Volgens kenners in Japan zal de aardappelcrisis niet alleen bij de snackmakers voelbaar zijn. De verwachting is dat ook restaurants en fastfoodketens getroffen zullen worden door het aardappeltekort.