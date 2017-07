Conflict Air France en KLM nu ook over IT

Rotterdamse frisdrankmaker doet grote overname in VS

10:50 De Rotterdamse frisdrankfabrikant Refresco heeft een flinke overname gedaan in de Verenigde Staten. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf legt 1,1 miljard euro op tafel voor de bottelactiviteiten van zijn Amerikaanse branchegenoot Cott. Daarmee wordt Refresco op dat gebied in een klap marktleider in de VS en Europa.