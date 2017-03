Consumenten kochten voor ruim 20 miljard online

Via internet werden vooral meer schoenen, lifestyle-producten, IT-apparatuur, eten en drogisterijartikelen besteld. Binnen het lifestyle segment gaat het vooral om 'dingen die het leven aangenaam maken', aldus directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org.



De bestedingen via internet zijn te verdelen in producten en diensten. Aan producten werd 11 miljard besteed, aan diensten (waaronder reizen en tickets voor evenementen) ruim 9 miljard.



Het lijkt erop dat de online aankopen niet per se ten koste gaan van wat mensen uitgeven in fysieke winkels. De omzet daar daalde nauwelijks (-1 procent).



De stijging van de verkopen via webshops is volgens bureau GfK, dat het onderzoek uitvoerde, te verklaren door een aantrekkende economie, een stijgend consumentenvertrouwen en het verdwijnen van belangrijke winkelketens uit de winkelstraat. De afgelopen jaren gingen onder meer V&D, Halfords, Scheer & Foppen en MS Mode dicht.