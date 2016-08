Consumentenbond waarschuwt voor gevaarlijke traphekjes

Zeven dingen die je echt nóóit moet weggooien

30 augustus Wie grote schoonmaak houdt op zolder, in de schuur, garage of kelderbox, heeft de neiging om spullen die er al jaren onaangeroerd rondslingeren weg te kieperen. Eén advies: let goed op wat er in de afvalcontainer verdwijnt. Want oude Gameboys, videobanden, Pokémonkaarten en zelfs Happy Meal-speeltjes kunnen bij verkoop een klein fortuin waard zijn. Zeven dingen die je echt nóóit moet weggooien.