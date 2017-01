CZ gaat schulden overnemen van probleemgezinnen

Blokker en zijn mensen keken de afgelopen jaren in huis bij circa 170 probleemgezinnen in dertig verschillende steden. ,,We zagen dat in bijna alle gevallen de financiële sores leidde tot een kettingreactie van problemen. Een moeras waaruit ze door een woud aan regeltjes zelf niet meer uit kunnen komen."



Neem nu de alleenstaande moeder die met haar kinderen na een vechtscheiding op straat is komen te staan. ,,Doordat ze een restschuld heeft, komt ze niet met voorrang in aanmerking voor een huurhuis. De enige optie is dan de maatschappelijke opvang. Dat kost 120 euro per nacht. En kinderen zijn daar lang niet altijd welkom. Die moeten dus naar een pleeggezin. Ook dat kost duizenden euro's.''



Nu krijgt dit soort gezinnen soms wel 25 verschillende hulpverleners aan hun deur. ,,Waarvan de onderlinge afstemming lang niet altijd even goed is'', zegt Blokker. ,,Of die pas in actie komen als het ene probleem is opgelost. Een psychiater die pas hulp wil verlenen als de verslaving onder controle is. Maar bij de verslavingszorg geen voet tussen de deur krijgt, omdat er psychische problemen in het spel zijn.''



Lijkt het opkopen van schulden niet heel erg op de huidige schuldsanering? ,,Wij bieden een integraal plan en kijken verder dan de schuld alleen. Daarnaast zien we dat zestig tot zeventig procent van de mensen die zich nu aanmelden voor schuldhulpverlening afvalt. Dat zijn dan zelfs nota bene alleen nog de mensen die zich überhaupt hebben aangemeld. Dus slechts het topje van de ijsberg wordt geholpen.''



Gezinnen kunnen overigens niet lekker achterover leunen. ,,Nee, er wordt natuurlijk wel verwacht dat ze zelf ook aan de slag gaan'', zegt Blokker. ,,Bijvoorbeeld door een ongezonde levensstijl aan te passen. Soms moet je even doorduwen en vallen er harde woorden. Maar onze ervaring is dat verreweg in de meeste gevallen mensen zelf ook willen dat hun leven verandert.''



Als de proef in Den Haag slaagt, wil CZ het concept ook in andere steden gaan uitrollen.