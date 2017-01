De jacht op je huishoudgeld is geopend

Retailexpert Erik Hemmes van Retail Advies weet het nog goed, de eerste keer dat hij een 1+1 gratis-aanbieding zag. ,,Dat was in Amerika, daar kreeg je bij de aanschaf van een kadetje een kadetje gratis. Ongelofelijk, dacht ik nog. Ben benieuwd wanneer we dit in Nederland gaan zien.''



Wie de eerste paar dagen van dit jaar in de schappen van de supermarkt kijkt, ziet dat Hemmes' Amerikaanse eyopener inmiddels de norm is. ,,Tien jaar geleden werd zo'n 15 procent van alle supermarktspullen met een of andere actie verkocht, nu is dat al 20,7 procent'', weet Hemmes. Niet alleen verse producten als kadetjes, maar ook lang houdbaar spul als haargel en deo: koop er een en je krijgt er een gratis. Reclames op tv en in de kranten promoten dit 'hamstergedrag'. Je kunt het maar in huis hebben, is de boodschap.