De toekomst met robots: 'We krijgen meer tijd voor andere dingen'

Noem RELX geen uitgever: die omschrijving raakt een gevoelige snaar, blijkt in het gesprek met Kumsal Bayazit. ,,We zijn een informatietechnologie- en analyticsbedrijf.'' In vijftien jaar werden vrijwel alle papieren magazines van de hand gedaan, in Nederland als bekendste Elsevier. De digitale activiteiten zijn versterkt via tal van aankopen.

Het resultaat is een vernieuwd bedrijf dat wetenschappelijke en andere data aanbiedt aan ziekenhuizen, advocaten, verzekeraars en universiteiten. Kwam rond de eeuwwisseling bijna twee derde van de verkopen uit papier, nu is dat slechts 13 procent. 'Digitaal' groeide bij RELX van ruim een vijfde naar 72 procent. ,,We zijn daar trots op, vooral vanwege de geleidelijke manier waarop dat is gebeurd.'' Als voorzitter van RELX's technologieforum is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van alle technologie binnen de vele takken van het bedrijf.

Mede door de transformatie ging de oude naam twee jaar geleden in de ban. De roemruchte namen Reed en Elsevier, waarvan de Nederlandse uitgeverstak uit 1880 en de Britse uit 1895 stamt, passen niet meer bij de huidige activiteiten en worden nog slechts bij de divisies gebruikt.

Waar ligt nu jullie focus?

,,We zitten op een berg wetenschappelijke data, waar we vroeger weinig mee konden. Dankzij de moderne technologie blijkt die ineens bijzonder waardevol. Nu alle informatie gedigitaliseerd is, kunnen we er analyses op loslaten en patronen in herkennen. Een dokter, advocaat of verzekeraar kan op basis daarvan een veel betere beslissing nemen.''

Waar staat RELX nu?

,,De eerste horde - van papier naar digitaal - is genomen. We zijn nu hard bezig die data te ontginnen. De heilige graal is predictive analytics: het op basis van historische data en algoritmen voorspellen van toekomstige gebeurtenissen."

Op diverse terreinen slaagt RELX er al in met prognoses te komen. In de VS procederen veel patiënten tegen een dokter of ziekenhuis, vertelt Bayazit. ,,Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee advocaten zien of een zaak kansrijk is. Je voert alle feiten in, waarna de informatie wordt vergeleken met duizenden historische uitspraken. Vervolgens geven we de winstkans aan en hoeveel de schadevergoeding wordt.''

Een andere dienst helpt autoverzekeraars op basis van smartphonedata een uniek rijprofiel van verzekerde automobilisten samen te stellen. Dankzij een database waarin miljoenen gereden kilometers zijn opgeslagen en geïnterpreteerd, wordt vervolgens vastgesteld hoe veilig iemand rijdt. ,,Verzekeraars kunnen zo veel beter risico's inschatten."

Hoe heeft de focus op technologie het werknemersbestand van RELX veranderd?

,,Wereldwijd hebben we 30.000 mensen in dienst, dat is iets meer dan tien jaar geleden. Wel zijn er verschuivingen, we hebben nu veel meer technologen.''

Er is veel discussie over de nadelige effecten van technologie. Scenario's schetsen dat robotisering 30 tot 40 procent van de banen gaat kosten.

,,Andere experts denken weer dat er banen bijkomen. Het is lastig voorspellen. Ik zie computers en machines door kunstmatige intelligentie steeds slimmer worden. Mensen krijgen tijd om zich te richten op andere problemen. Dankzij hulp van computers kunnen artsen betere diagnoses stellen en op basis daarvan handelen. In de advocatuur is de behoefte aan rechtshulpen niet minder geworden sinds alle jurisprudentie digitaal simpel vindbaar is.''

U ziet vooral voordelen.

,,Digitalisering kost banen, maar doorgaans betreft het routinematige bezigheden. Dat is niet heel uitdagend werk. Ik ontken niet dat er kanttekeningen zijn: automatisering vraagt nieuwe vaardigheden, sommige banen veranderen zelfs ingrijpend. Medewerkers moeten zich bijscholen.''

