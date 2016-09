Dijsselbloem wil snelle korting van topbonussen

'Niet veiligheid maar geld leidend bij kernreactor Petten'

7 september Er is te veel financiële druk op de exploitant van de kernreactor in Petten. Daardoor ontstaan potentieel onveilige situaties en spanningen tussen de directie en medewerkers van het nucleaire bedrijf NRG, blijkt uit een document dat in handen is van de NOS. Dat werd opgesteld door een nucleair deskundige.