'Dipje in productie nieuwbouwwoningen'

De bank telde in 2016 tot en met november zo'n 45.000 vergunningen voor nieuw te bouwen woningen. Dat waren er minder dan de 49.000 uit de eerste elf maanden van 2015. Sinds mei vorig jaar is het aantal vergunningen wel weer aan het oplopen. Daarom ligt het in de verwachting dat de daling in de bouwproductie dit jaar van korte duur zal zijn en dat deze in 2018 weer zal aantrekken.



Onder meer makelaarsorganisatie NVM klaagt al een tijdje dat er structureel te weinig nieuwbouwwoningen bijkomen. Dat drijft de prijs en daarmee de betaalbaarheid van huizen flink op.



De productie van nieuwbouwwoningen liet afgelopen jaar al flink minder groei zien dan in 2015, constateert ABN AMRO. Er ging tot en met november zo'n 5,4 miljard euro in nieuwbouwprojecten om, 7 procent meer dan een jaar eerder. In dezelfde periode in 2015 ging het nog om een stijging van 32 procent.