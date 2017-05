Disney boekt winst dankzij pretparken en films

Jarig Center Parcs investeert in buitenlandse groei

9:07 Center Parcs, dat vandaag de vijftigste verjaardag viert van zijn vakantieparken, gaat meer dan een miljard euro investeren in de bouw van vier vakantieparken in Duitsland, België en Frankrijk. Daarnaast moeten in 2020 de eerste van een serie vakantieparken in China worden geopend.