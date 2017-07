Dit betekent Volvo's overstap van brandstof naar elektrisch

Een complete exit is het nog niet voor Volvo, dat vijf nieuwe modellen in de pijplijn heeft. Bestaande types worden ook na 2019 inclusief verbrandingsmotor geleverd. Toch valt de stap van Volvo niet te onderschatten, zegt AD-autojournalist Niek Schenk. ,,Dit is gedurfd en doet echt wat in de autowereld. Het is de eerste traditionele bouwer die een specifieke datum noemt. Daar kunnen ze op afgerekend worden.''

Makkelijke stap

Wel beklemtoont hij dat het voor Volvo relatief makkelijk is. ,,Volvo is een premium-fabrikant met relatief weinig modellen. Voor grote fabrikanten als Volkswagen is elektrisch gaan veel moeilijker: die bouwen talloze versies van goedkoop naar duur.''

Quote In China wordt elektrisch rijden afgedwongen door de overheid Niek Schenk Volgens Schenk wordt Volvo's besluit mede ingegeven door Chinese eigenaar Geely. Die produceert naast auto's onder meer autobatterijen. ,,In China wordt elektrisch rijden afgedwongen door de overheid. Als Volvo daar wil groeien is het uiteraard verstandig zo'n ambitie uit te spreken.'' De laatste jaren zit Volvo in de lift, in zowel de VS als China groeit het merk. Vorig jaar werd ruim 6 procent meer verkocht dan in 2015.



Het nieuws komt op het moment dat elektrische autobouwer Tesla op het punt staat zijn Model 3 in productie te nemen. Die wagen, die circa 35.000 euro moet kosten, is volgens ceo Elon Musk de eerste betaalbare elektrische middenklasser met een bereik van minstens 350 kilometer op een volle accu. De claim is niet geheel waargemaakt nu Opel begin dit jaar met de nieuwe Ampera-E een soortgelijke auto op de markt bracht.

Al met al is de doorbraak van elektrisch rijden fiks aan het versnellen. Eerder maakten BMW en Volkswagen bekend hun investeringen in stekkerauto's fors op te voeren. Volkswagen, dat tot nu toe weinig aan elektrisch deed, stopt daar komende jaren 9 miljard euro in. BMW ziet de elektrische verkopen enorm stijgen en verwacht dit jaar 100.000 elektrische wagens aan de man te brengen. Ook Toyota maakte eind vorig jaar al bekend vanaf 2020 elektrische modellen in massaproductie te gaan nemen. Tot nu toe heeft de Japanse fabrikant zich op zuinige hybride-modellen gefocust, met de Prius als bekendste exponent.

Minderheid

Ondanks alle ontwikkelingen maken stekkerauto's slechts een zeer kleine minderheid uit van het totale wagenpark. Wereldwijd rijden er nu 2 miljoen, waarvan 40 procent in China. In Europa loopt Noorwegen voorop, bijna 30 procent van de nieuwe wagens is daar elektrisch. Nederland is tweede met 6,4 procent. In landen waar elektrisch scoort, komt dat vaak vanwege gunstige fiscale regelingen.

Volgens nieuwe schattingen zullen elektrische auto's pas in 2040 meer dan de helft (54 procent) van alle wereldwijde verkopen uitmaken, aldus onderzoek van Bloomberg New Energy France. Tegen die tijd wordt een derde van de wagens op de weg aangedreven door een volledig elektrische motor.