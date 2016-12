Dit wist jij nog niet over oliebollen

- Voor deze test werden 2.977 oliebollen gekocht, er werd 3.000 euro voor betaald.



- 11.682 kilometer werd afgelegd ten behoeve van de 24ste oliebollentest



- De gemiddelde prijs van een bol is dit jaar 1 cent meer dan in 2015: 0,93 euro. 68 keer werd 1 euro afgerekend.



- Exacte cijfers bestaan niet, maar naar schatting worden jaarlijks in Nederland zo'n 80 tot 90 miljoen oliebollen gegeten.



Waar komt de oliebol vandaan?

Oliebollen zijn typisch Nederlands. De historie gaat ver terug, wel tot de tijd van de Bata­ven en de Friezen die aan het begin van onze jaartelling leefden. In de 19de eeuw werd de oliekoek een echte bol, die werd gegeten rond oud en nieuw (armen kregen een bol als dank voor hun nieuwjaarswens) en op kermissen.



Ook mooi

Een beauty van formaat is Ron's Gebakkraam aan de Spuiboulevard in Dordrecht: een mix van theater en fifty's. Ook de Tirolerkraam van Jan Vermolen aan het Haagse Spui mag er zijn, net als de Drentse Gebakkraam van Chris Spelbrink aan het Koopmansplein in Assen en de kraam van Rocher Meurs in Arnhem.



Reizend bakmeel

De oliebol is mobiel dankzij de kermistraditie die een deel van de roem opleverde. In archieven is weinig terug te vinden over de eerste kramen. Ze waren er wel, buitenbakplaatsen. Zoals die van 'oliebollenbakster de weduwe Ozinga' in Sneek, anno 1929.