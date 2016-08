Duitse vicekanselier: onderhandelingen over TTIP zijn mislukt

Volgens Gabriel zouden de onderhandelingen zijn stukgelopen, omdat Europa zich niet aan de Amerikaanse voorwaarden zou willen onderwerpen. ,,Het overleg is mislukt, maar niemand durft het toe te geven", zo zei hij.



TTIP is een vrijhandelsovereenkomst waarover EU en VS al sinds 2013 met elkaar onderhandelen. In maar liefst veertien gespreksrondes die de afgelopen jaren zijn gehouden, is er volgens Gabriel over geen van de beoogde 27 hoofdstukken van het verdrag overeenstemming bereikt. De oorspronkelijke deadline daarvoor was dit jaar, maar die is inmiddels een aantal jaar opgeschoven.



Groei

Het Centraal Planbureau (CPB) rekende eerder al door wat een eventueel verdrag Nederland op zou leveren. Als het er komt, dan kan het zorgen voor 0,2 tot 2 procent extra economische groei in ons land. Daarnaast zorgt TTIP volgens het CPB voor 3 tot 15 procent lagere handelskosten.



Er zijn echter ook veel tegenstanders van het plan. Het zou in strijd zijn met het milieu, de voedselveiligheid en de huidige arbeidsvoorwaarden. Onder andere in Utrecht en Amsterdam gingen mensen dit jaar de straat op om tegen het verdrag te protesteren.



Geen claims

Milieudefensie toont zich verheugd over de uitspraken van Gabriel. ,,Een einde aan TTIP zou geweldig zijn'', zegt de organisatie in een reactie. ,,Dan kunnen Amerikaanse bedrijven straks geen miljardenclaims indienen tegen ons land wanneer wij vervuilende bedrijvigheid aan banden leggen. Wij hopen dat het mislukken van de onderhandelingen ertoe leidt dat de EU het roer omgooit en mens en milieu boven handel stelt.''