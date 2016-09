Duitsers zoeken vaker baan over de grens dan Nederlanders

Nieuwste Disneyprinses krijgt 'realistisch lichaam'

14 september Vaiana heet ze en ze is het hoofdpersonage in de nieuwste Disneyfilm die er dit najaar aankomt. Los van het feit dat ze de allereerste Polynesische prinses is, verschilt ze nog op een andere fundamentele manier van alle andere Disneyprinsessen die we al kennen: door haar figuur.