Duizenden nepartikelen verkocht via bol.com

Huisbranden

Hij wijst op de gevaren van nepproducten. ,,Merkproducten worden eerst uitvoerig getest, terwijl namaakproducten uit allerlei fabriekjes komen die maar wat in elkaar flansen." Hij krijgt bijval van de verkoper. ,,Het gaat om ongecertificeerde accu's en batterijen die huisbranden tot gevolg kunnen hebben.''



De Consumentenbond heeft afgelopen jaar ruim 200 meldingen gehad over bol.com. ,,De meeste klachten gaan over het ontvangen van een ondeugdelijk product. Een klein aantal daarvan gaf aan dat het om een replica gaat'', vertelt Joyce Donat. Consumenten voelen zich 'misleid' door zogenaamd "originele" Apple oplaadkabels. ,,Bol.com doet alsof het originele Apple producten zijn, maar vervolgens krijg je nepproducten thuis gestuurd'', schrijft een klant die een kabel kocht voor zijn iPhone op 'de merkpagina Apple' op bol.com.



Bol.com startte in 1999 met online verkoop. Sinds 2011 is bol.com ook opengesteld voor het aanbod van andere winkeliers. Bol.com erkent dat 'het helaas een enkele keer voorkomt dat een verkoper zich niet ons hun voorwaarden of de wet houdt'. ,,Met 14.000 verkopers en zo'n 15 miljoen artikelen hebben wij ervoor gekozen om niet iedere verkoper dagelijks actief te controleren op het naleven van onze voorwaarden'', geeft woordvoerder Marjolein Verkerk van bol.com toe. ,,Meldingen van klanten proberen we zo goed mogelijk op te volgen, maar de kans bestaat dat niet alles ontdekt wordt.''



Productomschrijving

Verkerk benadrukt dat leveranciers kunnen vermelden dat een artikel geschikt is voor bijvoorbeeld Apple apparatuur. ,,Dit wordt dan aangeduid met de opmerking 'voor Apple'. Indien een leverancier in die productomschrijving aangeeft dat het een product betreft van een bepaald merk terwijl dat niet zo is, dan is dat onjuist en moeten zij dit aanpassen.''



In december onthulde deze krant al dat bol.com de mist in ging met de verkoop van vuurwerk. De inspectie voor Leefomgeving en Transport sommeerde de webgigant dat al het vuurwerk direct van de website moest. Volgens bol.com komt het bedrijf wel degelijk in actie als zij van klanten of partners 'serieuze aanwijzingen krijgen voor mogelijk misbruik'. ,,Dan starten wij een onderzoek om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van het overtreden van onze voorwaarden.''



Hebt u klachten over bol.com mail dan foto's of filmpjes van uw product naar researchteam@ad.nl