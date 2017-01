Duurdere groenten drijven de inflatie op

Xi Jingping springt in het vacuum van de afwezige Trump

17 januari Velen hier in Davos voelen het: de grote afwezigheid van Donald Trump. Op het Wereldeconomisch Forum draait alles om de toewijding van bedrijfsleven en politiek om de staat van de wereld te verbeteren. Trump, die deze toewijding lijkt tegen te werken, is de olifant in de kamer. Toch is er iemand die hier garen bij spint: Xi Jingping, de president van China springt gretig in het machtsvaccuum.