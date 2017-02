Een blauwe envelop voor elke robot

De logica achter Gates' idee: wanneer bedrijven belasting betalen over elke robot die ze inzetten, worden die duurder en dus onaantrekkelijker. Werknemers krijgen daardoor een betere positie in de strijd om werk. De opbrengst van de robotbelasting kan naar de ouderenzorg of de kinderopvang, suggereert Gates - werk waar nog wel mensen nodig zijn.



Een sympathieke gedachte, maar een onverdeeld warme ontvangst krijgt het plan niet. En dat kan niet los worden gezien van de boodschapper. ,,De grootste klappen van automatisering vallen nu bij banken en financiële instellingen", zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg. ,,De ontslagen bij ABN Amro, Rabobank... Die worden veroorzaakt door de softwarerevolutie, waar Gates verantwoordelijk voor is."



Met andere woorden: heeft Gates ook niet een rekening openstaan bij de fiscus, als hij zijn redenering doortrekt? Of anders de bedrijven die zijn software de afgelopen decennia gebruikten? Krijgt iedere computer binnenkort een aanslag van de Belastingdienst?



Nee, het idee om belasting te heffen op robots is klinkklare onzin, vindt Heico Sandee. Hij is mede-directeur van het Eindhovense Smart Robotics, een uitzendbureau voor robots. Gekscherend: ,,Als wij belasting en sociale premies over onze robots betalen, krijgen we dan ook geld van het UWV als ze een dagje stilstaan?"



En toch, los van de vraag of Gates de geschikte boodschapper is, raakt hij met zijn betoog een gevoelige snaar. Veel mensen zijn bang voor de invloed van robots op hun baanzekerheid, en volgens Gates is dat niet onterecht. Met robots gaan we in zijn visie een drempel over. Sommige activiteiten verschuiven straks van mensen naar robots, als de technologie zo ver is, met duizenden ontslagen tot gevolg. Als dat gebeurt, moet je er klaar voor zijn, zegt hij.



Hij staat niet alleen. Vorige week sprak het Europees Parlement over een robotbelasting, al werd het voorstel niet aangenomen. De Amerikaanse hoogleraar Laura Tyson pleitte ook voor belastingmaatregelen. ,,Als banen onder druk staan, moet je één ding niet belasten, en dat is arbeid. Werknemers worden dan nog onaantrekkelijker. Voor laagopgeleid personeel moet je zelfs denken aan een negatieve belasting: een loonsubsidie dus."