'Een mini-Super Nintendo? Juich niet te vroeg'

Nintendo heeft namelijk een patent ingediend voor een controller die vele uiterlijke overeenkomsten vertoont met die van de originele Super Nintendo die in Europa in 1993 op de markt kwam. Dat zou volgens onder meer Daily Mail en PC Magazine erop kunnen duiden dat het bedrijf werkt aan een kleinere versie van de klassieke spelcomputer.



Maar volgens Wout Funnekotter, hoofdredacteur van technologiewebsite Tweakers, moeten we niet al te vroeg juichen. Funnekotter: ,,Er is nog te weinig bewijs dat Nintendo al een SNES Classic Mini in ontwikkeling heeft. Dit patent vind ik niet genoeg om dat te kunnen zeggen."



Jurjen Tiersma, gamesjournalist gespecialiseerd in spellen van Nintendo, sluit zich hierbij aan. ,,Het ligt in de logische lijn der verwachting dat er ook een kleine SNES komt, maar er is nog te weinig concreets bekend."



Inkoppertje

Het idee lijkt een inkoppertje. De NES Classic Mini kwam op 11 november van dit jaar uit, maar was voor die datum al nergens meer te verkrijgen vanwege het grote aantal reserveringen. Nintendo heeft grote moeite met het leveren van genoeg spelcomputers, waarvan in Japan in de eerste week ongeveer 261.000 exemplaren zijn verkocht.



De Super Nintendo (SNES) is daarnaast een van de meest succesvolle spelcomputers ooit. De SNES is het platform waarop enkele van de best ontvangen delen van spellenseries als Super Mario, The Legend of Zelda en Metroid uitkwamen, waardoor de spelcomputer met gemak alle concurrentie versloeg. Tussen 1990 en 2003 zijn ongeveer 49 miljoen exemplaren wereldwijd over de toonbank gegaan. Sinds Nintendo bekendmaakte dat de NES Classic Mini rond de kerstdagen op de markt zou komen, speculeren verschillende media al over een SNES Classic.



Forbes Magazine noemt daarom het aangevraagde patent 'de eerste hint naar het uitbrengen van een SNES Classic' en zegt dat de console mogelijk al in 2017 op de markt kan komen.