Efteling alert na signaal mogelijke aanslag

De politie heeft in juni een vrouw uit Werkendam opgepakt, die sympathiseerde met de terreurbeweging. Zij zou samen met anderen plannen hebben om een aanslag bij de Efteling te plegen. ,,Wij kunnen ons voorstellen dat dit nieuws voor onrust zorgt'', zegt de Efteling in een verklaring.



,,Het dreigingsniveau is naar aanleiding van dit nieuws niet aangepast. De overheid heeft geen noodzaak gezien om het dreigingsniveau aan te passen en destijds extra maatregelen te treffen. We hebben als Efteling nauw contact met deze inlichtingendiensten. Uiteraard zijn we in de Efteling altijd alert op opvallende of afwijkende zaken. Er is gelukkig veel sociale controle, waardoor die alertheid een natuurlijke bodem kent.''



Berichtenverkeer

De vrouw wilde afreizen naar Syrië toen ze werd aangehouden, blijkt uit onderzoek van BN DeStem. Ze wilde daar trouwen met een IS-strijder. In haar mobiele telefoon vond de politie berichtenverkeer over IS-strijders die op weg waren naar Nederland en België om aanslagen te plegen.



Ook besprak de Werkendamse met vrouwelijke IS-sympathisanten uit België en Scandinavië het idee voor een aanslag bij attractiepark Efteling. De vrouwen schreven letterlijk dat 'Nederland een cadeau moet krijgen dat lijkt op wat de broeders in Parijs en Brussel hebben gedaan'. Daarbij noemen ze de Efteling als mogelijk doelwit, zo staat in het politiedossier.



Stoerdoenerij

Volgens de Roosendaalse advocaten Mark Broere en Henk van Asselt nam de regiorecherche de Efteling-zaak 'erg serieus' tijdens de verhoren van hun cliënte. ,,Maar onze cliënte is volgens ons helemaal niet in staat een bom te leggen. Voor ons waren die gesprekken vooral stoerdoenerij van de vrouwen.''



Het OM verdenkt de vrouw formeel van 'deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van terroristische misdrijven'. Het wil echter niet bevestigen dat de Efteling een serieus en acuut doelwit is geweest.