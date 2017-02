En ja hoor, daar gaan we weer. In de leefwereld van politici bestaan dezer dagen alleen maar win-winsituaties. Neem het eigen risico in de zorg dat moet worden afgeschaft, terwijl de premie niet omhoog hoeft. Wanneer worden wij kiezers eens wakker en eisen we het ware verhaal? Bijvoorbeeld het verhaal dat eigen risico in de zorg cruciaal is omdat de zorg anders als een soort all you can eat sushibar wordt?

Onnodige zorg

Quote Meiden die besparen op een pakje condooms omdat ze gratis een mor­ning-af­ter­pil kunnen slikken of een schim­mel­in­fec­tie­zalf­je halen Nee, u en ik zijn zo niet, maar er zijn mensen die hun zorgpolis doorlezen als een menukaart van een restaurant waar ze onbeperkt kunnen opscheppen. Ze willen alles kunnen kiezen omdat ze al premie hebben betaald. Het eigen risico beschermt ons tegen dat soort mensen. Het zorgt ervoor dat we erover nadenken of we het nog even aankijken met die oorontsteking en een paracetamolletje slikken of dat we meteen een week antibiotica opslurpen. Of wat dacht u van meiden die besparen op een pakje condooms omdat ze gratis een morning-afterpil kunnen slikken of een schimmelinfectiezalfje halen? Het gebeurt echt.



Het geld dat we uitsparen met het afschaffen van het eigen risico komt een-op-een terug via de premie én er komt een schep bovenop doordat mensen zich anders gedragen. Het kost iedere premiebetaler tot 40 euro extra, vanwege onnodige zorg zoals hierboven beschreven. Maar eerlijk is eerlijk, er zit ook een nadeel aan dat eigen risico: mensen kunnen die 385 euro als reden zien om zorg die ze echt nodig hebben, te laten schieten. 385 euro is veel geld voor iedereen, niet alleen voor de laagste inkomens waar politici dezer dagen zo op hameren. (Weten die politici wel dat de netto zorglasten voor mensen met een kleine beurs lager zijn dan tien jaar geleden? Premie en eigen risico zijn hoger geworden, maar de zorgtoeslag is harder gestegen.)

Zorg mijden

Toch is het mijden van noodzakelijke zorg een feit. Kleine kwaaltjes worden daardoor groot en soms gevaarlijk groot. Dat moeten we niet willen. De kosten voor de huisarts vallen daarom al buiten het eigen risico. Het probleem van het eigen risico is dus tweeledig: voordat het bedrag van 385 euro is bereikt, zijn er mensen die te weinig naar de dokter gaan met alle gevolgen van dien. Is het eigen risico uitgegeven, dan gaan mensen 'los' alsof de zorg een all you can eat restaurant is. Daar betalen wij met z'n allen extra voor.